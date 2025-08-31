أمين الطائف يتفقد مشاريع الدائري الأوسط وجسر النسيم وتطوير شارع شهار والمبنى الجديد للأمانة

قام أمين الطائف المهندس عبد الله بن خميس الزايدي بجولة ميدانية على أربعة مشاريع بلدية كبرى، شملت مشروع الطريق الدائري الأوسط، ومشروع جسر النسيم عند تقاطع طريق الملك خالد مع شارع خالد بن الوليد، ومشروع أنسنة شارع شهار، إضافة إلى مشروع المبنى الجديد للأمانة على طريق وادي وج.
واستهل جولته بالوقوف على مراحل العمل بالطريق الدائري الأوسط، الذي يعد أحد أهم المحاور المرورية الجديدة في المحافظة، حيث يربط بين طريقي الجنوب والسيل مرورًا بجامعة الطائف وطريق المطار. واطلع على أعمال السفلتة والتمهيد ودك الطريق، بعد استكمال تنفيذ العبارات ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بطول 25 كيلومترًا وعرض يتراوح بين 80 و100 متر، بما يجعله قادراً على استيعاب الكثافة المرورية ودعم شبكة الطرق الداخلية.
كما تابع سير العمل بالمرحلة الأخيرة من مشروع جسر النسيم، الذي يُتوقع تشغيله قريبًا لدعم انسيابية الحركة المرورية عند هذا التقاطع الحيوي وخدمة عدد من الأحياء، إلى جانب استيعاب التدفق المروري من وإلى طريق المطار والجنوب والحدائق، وتأمين حركة مرورية سلسة في شارع خالد بن الوليد التجاري وربطها بالطريق الدائري الأوسط.
وشملت الجولة الاطلاع على مشروع أنسنة شارع شهار، الذي يهدف إلى تحسين المشهد الحضري والارتقاء بجودة الحياة من خلال إنشاء مسارات واسعة للمشاة وتطبيق معايير الوصول الشامل، مع دعم الأنشطة التجارية والاستثمارية لتعزيز أنماط الحياة الإيجابية للسكان والزوار.
كما تفقد مشروع المبنى الجديد للأمانة بوسط المدينة عند تقاطع طريق الملك عبد الله وشارع وادي وج، والذي يضم مبنى إداريًا ومرفقًا مخصصًا للمراجعين وقاعة مؤتمرات رئيسية على شكل قبة، إضافة إلى مرافق مساندة ومواقف للسيارات.
ونوّه أمين الطائف بالدعم والمتابعة التي تحظى بها المشاريع التنموية من الأمير سعود بن نهار بن سعود بن عبد العزيز محافظ الطائف، مؤكدًا أن الأمانة ماضية في تنفيذ مشاريعها التي تخدم الأهالي والزوار وتسهم في تيسير حياتهم اليومية.