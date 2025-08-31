أمين الطائف يتفقد مشاريع الدائري الأوسط وجسر النسيم وتطوير شارع شهار والمبنى الجديد للأمانة

واستهل جولته بالوقوف على مراحل العمل بالطريق الدائري الأوسط، الذي يعد أحد أهم المحاور المرورية الجديدة في المحافظة، حيث يربط بين طريقي الجنوب والسيل مرورًا بجامعة الطائف وطريق المطار. واطلع على أعمال السفلتة والتمهيد ودك الطريق، بعد استكمال تنفيذ العبارات ودرء أخطار السيول وتصريف مياه الأمطار بطول 25 كيلومترًا وعرض يتراوح بين 80 و100 متر، بما يجعله قادراً على استيعاب الكثافة المرورية ودعم شبكة الطرق الداخلية.