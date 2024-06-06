رئيس ديوان المظالم يوجه بإطلاق النسخة المطورة من تطبيق ديوان المظالم

وتتيح النسخة الجديدة من تطبيق ديوان المظالم إمكانية حضور الجلسات القضائية "عن بُعد"، ومصادقة المحاضر، كما يوفر خدمات التقاضي في محاكم ديوان المظالم بمختلف مناطق المملكة، إضافة إلى ما يوفره التطبيق للمختصين والمهتمين من أنظمة ولوائح القضاء الإداري والمدونات القضائية، ومصدر شامل للأخبار والإعلانات المتعلقة بديوان المظالم والمرافق التابعة له.