"لتبقى": جهاز المكيف الواقع في النطاق الأخضر يوفر 49% من الطاقة

قدّرت الحملة الوطنية لترشيد الطاقة (لتبقى) نسبة التوفير في أجهزة التكييف الواقعة في النطاق الأخضر بحسب بطاقة كفاءة الطاقة بـ49% مقارنة بالأجهزة الواقعة في نطاقات أخرى.
وألمحت الحملة إلى أن التكييف من الأجهزة التي تعمل ساعات طويلة في فصل الصيف، وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة، ما يستدعي اتباع بعض النصائح والإرشادات التي تثمر ترشيد الطاقة المستهلكة في تشغيلها.
ودعت الحملة إلى إطفاء جهاز المكيف عند مغادرة الغرفة، والتأكد من إغلاق الأبواب والنوافذ عند تشغيل جهاز التكييف، وأشارت إلى أن عدم إغلاق النوافذ والأبواب يؤدي إلى تسرب البرودة من الغرفة، ما يدفع جهاز المكيف للعمل فترة أطول دون توقف، لتعويض ما فقده، وبالتالي يستهلك طاقة كهربائية أكثر.
وشددت الحملة على تثبيت درجة حرارة المكيف عند 24 درجة، وقالت إلى هذه الدرجة توفّر نحو 59% من الطاقة المستهلكة، وهي أعلى نسبة يمكن توفيرها، مشيرةً إلى أن تثبيت درجة الحرارة على أقل من ذلك، فيه وفر للطاقة، ولكن بنسبة أقل من ذلك.