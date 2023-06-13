"لتبقى": جهاز المكيف الواقع في النطاق الأخضر يوفر 49% من الطاقة

وشددت الحملة على تثبيت درجة حرارة المكيف عند 24 درجة، وقالت إلى هذه الدرجة توفّر نحو 59% من الطاقة المستهلكة، وهي أعلى نسبة يمكن توفيرها، مشيرةً إلى أن تثبيت درجة الحرارة على أقل من ذلك، فيه وفر للطاقة، ولكن بنسبة أقل من ذلك.