"درعٌ بشري" في الحرم.. رجل أمن ينقذ زائرًا ويُصاب أثناء منعه من السقوط

شهدت منصة "إكس" خلال الساعات الماضية تداولًا واسعًا لقصة بطولية لأحد منسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، بعد أن جسّد مثالًا لافتًا للتفاني والتضحية مساء أمس، عندما اعترض بجسده سقوط أحد زوار بيت الله الحرام الذي تعمّد إلقاء نفسه من أحد الأدوار العلوية في المسجد الحرام.
وتداول مستخدمو المنصة صورة لرجل الأمن ريان العسيري وهو يتلقى الرعاية الطبية في المستشفى؛ إثر إصابته بعد تلقيه جسد الزائر أثناء سقوطه، في محاولة لإنقاذه والحد من تبعات الحادثة ومنع ارتطامه بالأرض.
وأشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالموقف البطولي الذي قدمه رجل الأمن، مؤكدين أن ما قام به يعكس مستوى الجاهزية العالية والبذل الكبير من رجال الأمن العاملين في خدمة ضيوف الرحمن.
كما ثمّنوا الجهود التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين في رعاية أمن وسلامة قاصدي المسجد الحرام، وتوفير أعلى معايير الحماية؛ بما يضمن أداء عبادتهم في أجواء آمنة ومستقرة.