"درعٌ بشري" في الحرم.. رجل أمن ينقذ زائرًا ويُصاب أثناء منعه من السقوط

شهدت منصة "إكس" خلال الساعات الماضية تداولًا واسعًا لقصة بطولية لأحد منسوبي القوة الخاصة لأمن المسجد الحرام، بعد أن جسّد مثالًا لافتًا للتفاني والتضحية مساء أمس، عندما اعترض بجسده سقوط أحد زوار بيت الله الحرام الذي تعمّد إلقاء نفسه من أحد الأدوار العلوية في المسجد الحرام.