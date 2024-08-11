تدشين مراكز "أوتو بوكس" لدعم قطاع خدمات السيارات في السعودية

تُعدُّ شركة "مجموعة بن شيهون" من أبرز الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية؛ إذ تمتاز بتاريخ طويل من التفوق في تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات والمنتجات التي تُلبي احتياجات السوق المحلي.
وتسعى الشركة دائمًا لتحقيق أعلى معايير الجودة والابتكار؛ وهو ما جعلها تحتل مكانة مرموقة في مختلف القطاعات.
وفي إطار تعزيز مكانتها في قطاع خدمات السيارات أعلنت "مجموعة بن شيهون" افتتاح مراكز "أوتو بوكس" الجديدة.
ويهدف هذا المشروع إلى تقديم خدمات صيانة شاملة ومتميزة لعشاق السيارات في السعودية، باستخدام أحدث التقنيات، وأفضل الممارسات العالمية.
وتتوزع فروع "أوتو بوكس" في مدن رئيسية، تشمل (جدة، مكة، الطائف، الرياض، الخُبر، الدمام والقطيف).
وتُقدِّم هذه المراكز خدمات صيانة متكاملة، تشمل (الفحص الشامل، الصيانة الدورية والإصلاحات المختلفة)، مع التركيز على تقديم تجربة فريدة ومتميزة للعملاء.
وصرَّح مروان بن شيهون، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة "مجموعة بن شيهون": "نحن فخورون بإطلاق مراكز (أوتو بوكس)، التي ستُقدِّم تجربة فريدة من نوعها في مجال خدمات السيارات. إنَّ التزامنا بتقديم أفضل الخدمات ينبع من حرصنا على رضا عملائنا، وتلبية جميع احتياجاتهم".
ويأتي تدشين "أوتو بوكس" ضمن استراتيجية الشركة للتوسع وتعزيز حضورها في السوق المحلي. ويعكس هذا المشروع رؤية الشركة في تحقيق الريادة والابتكار في قطاع خدمات السيارات، كما يتماشى مع رؤية السعودية 2030 التي تسعى إلى تطوير مختلف القطاعات، وتحسين الجودة.
وبمناسبة الافتتاح تُقدِّم "أوتو بوكس" عروضًا خاصة، تتضمن خصومات على خدمات الصيانة والفحص، إضافة إلى هدايا مميزة لأول 100 عميل عند زيارة أحد فروع "أوتو بوكس" الجديدة؛ وذلك بهدف تقديم قيمة مضافة للعملاء، وتشجيعهم على تجربة خدماتها المتميزة.