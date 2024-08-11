تدشين مراكز "أوتو بوكس" لدعم قطاع خدمات السيارات في السعودية

وصرَّح مروان بن شيهون، نائب رئيس مجلس الإدارة في شركة "مجموعة بن شيهون": "نحن فخورون بإطلاق مراكز (أوتو بوكس)، التي ستُقدِّم تجربة فريدة من نوعها في مجال خدمات السيارات. إنَّ التزامنا بتقديم أفضل الخدمات ينبع من حرصنا على رضا عملائنا، وتلبية جميع احتياجاتهم".