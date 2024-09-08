بنك البلاد يوقّع اتفاقية شراكة مع «ليوان للتطوير العقاري» تتضمّن تقديم حلول عقارية للأفراد

يذكر أن بنك البلاد، يقدم العديد من الخدمات المصرفية والإئتمانة المبتكرة لعملائه، وشركائه في جميع مدن ومحافظات المملكة، ومن بين هذه الخدمات المميزة منتجات وخدمات التمويل العقاري المتنوعة للشركات والأفراد، حيث يمتلك البنك شبكة واسعة من فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، والتي يتجاوز عددها 150، حيث تعنى بتعزيز وتحسين تجربة العميل، كما يعد بنك البلاد أول بنك بادر بتطبيق فتح حساب رقميDIGI Account ، وذلك لأول مرة، على مستوى المملكة، والشرق الأوسط والذي يتيح لجميع العملاء فتح حساب عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة لزيارة الفرع، أو تقديم أي مستندات، وذلك تسهيلا لعملائه وشركائه.