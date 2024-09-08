بنك البلاد يوقّع اتفاقية شراكة مع «ليوان للتطوير العقاري» تتضمّن تقديم حلول عقارية للأفراد

تعزيزا لشراكاته الاستراتيجية مع شركاء النجاح، وإسهاما منه في رفع نسب التملك السكني، وقع بنك البلاد اتفاقية تعاون مع شركة ليوان للتطوير العقاري، تستهدف تفعيل الإمكانيات بين الجانبين لتحقيق المصلحة المشتركة في مجال دراسة، وتمويل المشاريع العقارية.
وتمثل هذه الاتفاقية، إحدى نماذج الحلول العقارية التي يقدمها بنك البلاد، كما تعد أيضا تعزيزا فاعلا لحضور البنك في المبادرات العقارية المتنوعة، حيث تستهدف الاتفاقية تسويق مشروع "ليفن ليوان"، أحد أبرز المشاريع السكنية لشركة ليوان في مدينة الرياض، وذلك على المنصات المختلفة للشركة، متضمنا ذلك تقديم تسهيلات وحلول تمويلية لمنسوبي الشركة وعملائها، والتي ترتكز على تمويل الأفراد الراغبين بالشراء في مشروع "ليفن ليوان"، بسعر فائدة مغري، بجانب تعزيز فرص التعاون المشتركة بين طرفي الاتفاقية.
وفي تعليقه على توقيع الاتفاقية، قال الأستاذ/ حمد داود آل داوود، كبير مدراء التمويل العقاري في بنك البلاد: " يأتي توقيعنا لهذه الاتفاقية مع شركة «ليوان للتطوير العقاري»، امتدادا لجهود البنك ومبادراته في تقديم حلول تمويلية للأفراد، ومساعدتهم لتملك وحدات سكنية تتناسب مع إمكانياتهم وتطلعاتهم، وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، حيث يتوافق ذلك مع ريادة البنك في توفير حلول تمويلية متنوعة في قطاع العقار، ضمن خدمات الأفراد، الأمر الذي يعزز من دورنا في دعم مجال قطاع العقار، كأحد القطاعات الحيوية البالغة الأهمية".
وأكد آل داوود أن الاتفاقية مع شركة «ليوان للتطوير العقاري»، تعد إحدى أبرز اتفاقيات البنك، حيث تأتي أهميتها باعتبار أن الشركة تعد إحدى أبرز شركات التطوير العقاري على مستوى المملكة، ولها مبادرات عقارية مبتكرة، وتربطنا بها شراكة استراتيجية قوية، مضيفا أن هذه الاتفاقية تأتي أيضا ضمن المبادرات العقارية التي ظل يوفرها البنك في مجال التمويل العقاري للأفراد، مما يعزز من مكانة البنك كخيار أفضل في تقديم الحلول التمويلية العقارية الشاملة والمتكاملة التي تلبي تطلعات واحتياجات الأفراد، وذلك انطلاقا من قيم البنك القائمة على المبادرة والابتكار، والاهتمام، والمشاركة، والثقة والمسؤولية.
يذكر أن بنك البلاد، يقدم العديد من الخدمات المصرفية والإئتمانة المبتكرة لعملائه، وشركائه في جميع مدن ومحافظات المملكة، ومن بين هذه الخدمات المميزة منتجات وخدمات التمويل العقاري المتنوعة للشركات والأفراد، حيث يمتلك البنك شبكة واسعة من فروعه المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد، والتي يتجاوز عددها 150، حيث تعنى بتعزيز وتحسين تجربة العميل، كما يعد بنك البلاد أول بنك بادر بتطبيق فتح حساب رقميDIGI Account ، وذلك لأول مرة، على مستوى المملكة، والشرق الأوسط والذي يتيح لجميع العملاء فتح حساب عبر الموقع الإلكتروني دون الحاجة لزيارة الفرع، أو تقديم أي مستندات، وذلك تسهيلا لعملائه وشركائه.