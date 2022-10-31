القرود تهاجم مسنًا في منزله بالمخواة لدى خروجه لإطعام أغنامه

هاجم قطيع من قرود البابون مسنًا بقرية المقشع بأحسبة المخواة لدى خروجه من منزله؛ لإطعام أغنامه الموجودة بالقرب من المنزل.
وكان المسن العم شينان محمد عوض العيسي قد خرج حاملًا بيده كيس خبز؛ لإعطائه لأغنامه، ثم فوجئ بوجود مجموعة من القرود على أسوار المنزل، سرعان ما هاجمته عندما شاهدته يحمل الكيس بيده.
وأطبق أحد القرود فكّيه على يد المسن، فحاول ذلك الأخير التخلص منه، إلا أنه لم يتمكّن إلا بعد الاستنجاد بأبنائه الذين خلّصوه من فك القرد بعض طرحه أرضًا وضربه بعصا غليظة، ثم ربطه بالحبال.
وتوجّه المسن المصاب إلى مستشفى المخواة لتلقي العلاج اللازم.
وناشد "العيسي"، الذي روى ما حدث معه لـ"سبق"؛ الجهات المعنية التدخل والمساعدة في إنهاء المعاناة المترتبة على تعدّي القرود على المنازل والمزارع، موضحًا أن هذه الواقعة ليست الأولى من نوعها التي يتعرض لها السكان.