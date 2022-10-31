القرود تهاجم مسنًا في منزله بالمخواة لدى خروجه لإطعام أغنامه

وأطبق أحد القرود فكّيه على يد المسن، فحاول ذلك الأخير التخلص منه، إلا أنه لم يتمكّن إلا بعد الاستنجاد بأبنائه الذين خلّصوه من فك القرد بعض طرحه أرضًا وضربه بعصا غليظة، ثم ربطه بالحبال.