عثمان القصبي رئيساً تنفيذياً لـ"التعاونية للتأمين"

ويعد "القصبي" أحد الخبراء في قطاع الصحة والحياة والتأمين، حيث يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 17 عاماً في الرعاية الصحية، وشغل العديد من المناصب القيادية قبل تعيينه في "التعاونية"؛ أبرزها عمله في مجلس الضمان الصحي مديراً تنفيذياً للتمكين والإشراف، والمدير المكلف للتواصل، والمتحدث الرسمي للمجلس.