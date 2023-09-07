عثمان القصبي رئيساً تنفيذياً لـ"التعاونية للتأمين"

أعلنت شركة التعاونية للتأمين عن صدور قرار مجلس الإدارة بتعيين الدكتور عثمان بن يوسف القصبي رئيساً تنفيذياً للشركة، اعتباراً من تاريخ 3/ 9/ 2023، وكان مجلس إدارة الشركة قد كلف عثمان القصبي بمهام الرئيس التنفيذي منذ 3/ 4/ 2023م.
وقد أعرب "القصبي" عن امتنانه لثقة مجلس إدارة "التعاونية"، مؤكداً سعيه لتنفيذ برامج ومبادرات استراتيجية "التعاونية" 2025 التي ستعزز نمو وتوسع أعمال الشركة، وترسخ مركزها القيادي كأكبر شركة تأمين في المملكة والشرق الأوسط.
ويعد "القصبي" أحد الخبراء في قطاع الصحة والحياة والتأمين، حيث يمتلك خبرة تمتد لأكثر من 17 عاماً في الرعاية الصحية، وشغل العديد من المناصب القيادية قبل تعيينه في "التعاونية"؛ أبرزها عمله في مجلس الضمان الصحي مديراً تنفيذياً للتمكين والإشراف، والمدير المكلف للتواصل، والمتحدث الرسمي للمجلس.
كما شغل مناصب إدارية لتطوير الأعمال في قطاع الرعاية الصحية في العديد من المنشآت الطبية، منها مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث، ومدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز للخدمات الإنسانية. كما شغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الصحة والحياة في "التعاونية"، قبل تكليفه بمهام الرئيس التنفيذي للشركة.