مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين تحتضن لقاءً تعريفياً لطلاب قسم اللغة العربية

استضاف فرع مكتبة الملك عبدالعزيز العامة بجامعة بكين لقاءً تعريفياً لطلاب البكالوريوس والماجستير والدكتوراه الجدد في قسم اللغة العربية بكلية اللغات الأجنبية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي بين المكتبة والجامعة.
وخلال اللقاء، تم تقديم عرضٍ تعريفي استعرض أبرز موارد المكتبة وخدماتها، من قاعات القراءة والبحث إلى المراجع العربية والصينية المتنوعة، فضلاً عن الأنشطة والبرامج الثقافية التي تستهدف دعم الطلاب والباحثين
ويأتي هذا اللقاء امتداداً لرسالة مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في نشر المعرفة وتيسير الوصول إلى مصادرها، وتعزيز التواصل الثقافي والمعرفي بين العالم العربي والصين