مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في جامعة بكين تحتضن لقاءً تعريفياً لطلاب قسم اللغة العربية

وخلال اللقاء، تم تقديم عرضٍ تعريفي استعرض أبرز موارد المكتبة وخدماتها، من قاعات القراءة والبحث إلى المراجع العربية والصينية المتنوعة، فضلاً عن الأنشطة والبرامج الثقافية التي تستهدف دعم الطلاب والباحثين