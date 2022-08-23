الرئيس السنغالي يُهنِّئ الاتحاد الإسلامي الإفريقي بتوقيع اتفاقية مع رابطة العالم الإسلامي ويصفها بـ"التاريخية"

وتضمَّنت الاتفاقية بنودًا عدة، أبرزها: إنشاء أول مجلس لعلماء غرب إفريقيا "تحت مظلة رابطة العالم الإسلامي، وبرعاية الحكومة السنغالية"، وتفعيل مضامين وثيقة مكة المكرمة في المجالات التربوية والدينية والثقافية، وتدريب الأئمة بغرب إفريقيا، ومن ذلك تدريبهم على مضامين وثيقة مكة المكرمة، إضافة إلى إقامة ملتقى "دوري" لعلماء غرب إفريقيا، يبدأ من العاصمة السنغالية دكار، وتنفيذ برامج متخصصة لخدمة اللغة العربية وثقافتها.