تخدير عن طريق الضفيرة العصبية لإجراء تدخل جراحي لمريض بمستشفى جنوب القنفذة

وفي التفاصيل: حضر إلى الطوارئ وهو يعاني من ألم في عظمة الكتف، وبعد عمل الفحوصات والأشعّة تبيّن وجود كسر في عظمة الكتف ومشاكل في القلب والرئتين، ويحتاج إلى تدخل جراحي؛ حيث إن التخدير العام غير مناسب لصحته، وتم تخديره عن طريق تخدير الضفيرة العصبية باستعمال الموجات الصوتية، وأجريت له عملية تركيب شرائح وهو بكامل وعيه، وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة.