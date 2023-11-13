قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد في عرعر تحتضن جولة التجارة الإلكترونية.. الأسبوع المقبل

تنطلق الاثنين المقبل في مدينة عرعر جولة التجارة الإلكترونية في نسختها السابعة، بتنظيم من الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"؛ وبالشراكة مع مجلس التجارة الإلكترونية، وذلك بحضور مجموعة من الخبراء ومقدمي الخدمات والمتخصصين في التجارة الإلكترونية، حيث ستقام الجولة في قاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد (قاعة الأهالي) خلال الفترة من 20 – 21 نوفمبر الحالي.