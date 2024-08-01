مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تنظم المؤتمر الدولي الثالث للتمريض بمشاركة "20" خبيرًا دوليًّا ومحليًّا

أنهت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، استعداداتها لتنظيم المؤتمر الدولي الثالث للتمريض "3rd International Nursing Conference"، المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 12 ساعة تعليم طبي؛ وذلك خلال الفترة من 16 حتى 19 سبتمبر 2024م، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، ويشارك فيه "20" متحدثًا من الخبراء من داخل وخارج المملكة، وسيقدمون ما يزيد على 20 محاضرة وحلقة نقاشية، إضافة لورشتي عمل؛ حيث من المقرر أن يناقش المؤتمر عدة محاور؛ أبرزها أحدث التطورات التكنولوجية والأبحاث العلمية والممارسات المهنية المتعلقة بالتخصص، إضافة إلى التحديات التي تواجه المجال الصحي ومجال التمريض في ظل التطور التكنولوجي، والبحث عن الحلول المناسبة لها، بجانب المهارات المطلوبة لتطوير مهنة التمريض، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، والنظرة المستقبلية لهذا التخصص في ظل رؤية المملكة 2030.
كما أن المؤتمر يكتسب أهمية كبيرة، بالنظر إلى أن التمريض من المهن الاستراتيجية في نظم الرعاية الصحية، وسيمثل فرصة تعليمية مميزة للكوادر التمريضية بكافة مستوياتها، والطلاب في كليات التمريض وغيرهم من المتخصصين في الرعاية الصحية، لتحديث معارفهم والخروج برؤى جديدة تسهم في رفع جودة الرعاية التمريضية.
من جانبها تسعى اللجنة المنظمة للمؤتمر لإخراجه بالصورة التي تليق بالمملكة، وكذلك بالخبرة النوعية المميزة للمجموعة في تنظيم مثل هذه التظاهرات العلمية؛ لا سيما وأنه سيشهد تواجد عدد كبير من الخبراء الدوليين والمحليين، كما أن اللجنة أعلنت عن إطلاق جوائز قيمة للمشاركين في المؤتمر، ودعت إلى المشاركة فيها؛ مؤكدة أن الإعلان عن الفائزين سيتم بعد تقييم الأوراق البحثية المقدمة من لجنة التحكيم في ختام فعاليات المؤتمر، الذي يصاحبه معرض يشارك فيه عدد من أكبر الشـركات الطبية العالمية المتخصصة، ودعت اللجنة الراغبين في المشاركة بالمؤتمر إلى التسجيل عبر الرابط: https://beta.hmg.com/en/pages/cme/nursingint3rdconf.aspx?itemID=17
أو البريد الإلكتروني cme@drsulaimanalhabib.com.
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية منذ تأسيسها حرصت على دعم منظومة التعليم والبحث العلمي، عبر أكاديمية الدكتور سليمان الحبيب، والتي نجحت في تنظيم 32 برنامج زمالة طبية معترف بها من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتدريب أكثر من 3000 ممارس صحي؛ وذلك بالتعاون مع 22 جامعةً محلية وعالمية، منها جامعة جورج واشنطن العريقة، و5 جامعات كندية تعد من أفضل 100 جامعة على مستوى العالم.