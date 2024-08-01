مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية تنظم المؤتمر الدولي الثالث للتمريض بمشاركة "20" خبيرًا دوليًّا ومحليًّا

أنهت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، استعداداتها لتنظيم المؤتمر الدولي الثالث للتمريض "3rd International Nursing Conference"، المعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بواقع 12 ساعة تعليم طبي؛ وذلك خلال الفترة من 16 حتى 19 سبتمبر 2024م، بمستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي، ويشارك فيه "20" متحدثًا من الخبراء من داخل وخارج المملكة، وسيقدمون ما يزيد على 20 محاضرة وحلقة نقاشية، إضافة لورشتي عمل؛ حيث من المقرر أن يناقش المؤتمر عدة محاور؛ أبرزها أحدث التطورات التكنولوجية والأبحاث العلمية والممارسات المهنية المتعلقة بالتخصص، إضافة إلى التحديات التي تواجه المجال الصحي ومجال التمريض في ظل التطور التكنولوجي، والبحث عن الحلول المناسبة لها، بجانب المهارات المطلوبة لتطوير مهنة التمريض، ورفع كفاءة الكوادر الوطنية، والنظرة المستقبلية لهذا التخصص في ظل رؤية المملكة 2030.