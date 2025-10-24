برعاية أمير الرياض.. انطلاق بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية بمشاركة 300 جواد وفعاليات عائلية

أشار مختصون إلى أن الإقبال الكبير على البطولة يعكس تصاعد الاهتمام المحلي بالفروسية، وعودة قوية للخيل العربية إلى واجهة البطولات الإقليمية والدولية، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تفتح المجال لجيل جديد من المربين، وتسهم في تنشيط السياحة الرياضية والخدمات المصاحبة كالطب البيطري والإيواء والتغذية.