برعاية أمير الرياض.. انطلاق بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية بمشاركة 300 جواد وفعاليات عائلية

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، انطلقت فعاليات بطولة الإنتاج المحلي لجمال الخيل العربية الأصيلة 2025، في "المرتجز للفروسية" بمركز ملهم شمال محافظة حريملاء، وسط أجواء تراثية ومشاركة أكثر من 300 جواد تمثل نخبة المرابط والملاك من مختلف مناطق المملكة.
وتُعد البطولة إحدى أبرز الفعاليات الوطنية الداعمة للإنتاج المحلي، والحفاظ على سلالات الخيل العربية الأصيلة، بوصفها رمزًا للعراقة والجمال العربي.
تتواصل منافسات البطولة حتى يوم السبت 25 أكتوبر 2025، بإشراف حكام دوليين معتمدين يطبقون معايير تقييم دقيقة تشمل جمال الرأس والعنق، وتناسق الجسم، والحركة، والنسب، والرشاقة.
ويُعد "المرتجز للفروسية" من المراكز المتخصصة في استضافة بطولات الجمال والفروسية، بفضل تجهيزاته المتكاملة ومساحاته المناسبة لاستقبال الزوار والمشاركين.
تهدف البطولة إلى تشجيع الإنتاج المحلي وإبراز جهود المربين السعوديين، وتعزيز مكانة المملكة في بطولات الجمال الدولية، إضافة إلى ترسيخ الهوية الوطنية المرتبطة بالخيل، والتي تحظى باهتمام كبير ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.
تشهد البطولة حضورًا واسعًا من جمهور الفروسية والعائلات، وتتضمن عروضًا ميدانية للخيل العربية، وأركانًا تعريفية بسلالات الخيل وتاريخها، إلى جانب برامج تعليمية للأطفال حول فنون العناية بالخيل وتدريبها.
كما تشمل الفعاليات المصاحبة أنشطة ترفيهية وثقافية متكاملة، جعلت من الحدث وجهة متكاملة للزوار من جميع الفئات.
ينظم البطولة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة، المرجعية الوطنية لتسجيل الخيل وضمان نقاء أنسابها.
وعبّر الدكتور خالد الجريسي، رئيس اللجنة المنظمة، عن شكره لسمو أمير الرياض على دعمه، مؤكدًا أن البطولة تمثل دعمًا مهمًا لرياضة الفروسية وتقديرًا لجهود المربين المحليين.
أشار مختصون إلى أن الإقبال الكبير على البطولة يعكس تصاعد الاهتمام المحلي بالفروسية، وعودة قوية للخيل العربية إلى واجهة البطولات الإقليمية والدولية، مؤكدين أن مثل هذه الفعاليات تفتح المجال لجيل جديد من المربين، وتسهم في تنشيط السياحة الرياضية والخدمات المصاحبة كالطب البيطري والإيواء والتغذية.
تُختتم البطولة مساء السبت بحفل رسمي لتوزيع الجوائز وتكريم الفائزين في مختلف الفئات، بالإضافة إلى تكريم الملاك والمربين المتميزين، بحضور عدد من الشخصيات المهتمة برياضة الفروسية.
تجسد البطولة استمرار اهتمام المملكة بالخيل العربية، ليس فقط كموروث ثقافي ورياضي، بل كرمز متجذر في هوية الجزيرة العربية، يعكس الفخر والشموخ الذي تمثله الخيل الأصيلة في الثقافة العربية.