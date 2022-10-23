11 قصة ملهمة استعرضها المؤتمر الثالث لمجتمع "المتأتئ الذكي" بجدة

من جهته، أكد مدير البرامج في مجتمع "المتأتئ الذكي" أحمد المهنا أن المملكة قطعت خطوات واسعة في هذا المجال، وسبقت المنطقة في مسألة التحكم في التأتأة، عبر عمل تكاملي من التدريبات التي من الممكن أن يقوم فيها الشخص بمنهجية واضحة تجعله يستطيع أن يتخلص منها بشكل كامل ولا تلاحظ عليه، مشيرًا إلى أن وجود أكثر من 10 متحدثين ملهمين عملوا على أنفسهم، ليتخلصوا من التأتأة والتحول إلى رواد في هذا المجال يمثل إضافة مهمة للمؤتمر في نسخته الثالثة.