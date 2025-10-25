بعد شكاوى من شركات التأمين.. "الشمري" يطالب بمراجعة نظام تأجير المركبات المنتهي بالتمليك

وأوضح أن من أبرز الإشكاليات لجوء بعض شركات التأمين إلى اعتبار المركبة "تالفة كليًا" بعد الحوادث، بسبب ثغرات في التقييم، حيث تقوم بعض شركات التمويل بتسعير المركبة بأقل من قيمتها الفعلية للحصول على بوليصة تأمين أرخص، مما يجعل كلفة الإصلاح التي تبلغ 50٪ من السعر المقيّم كافية لاعتبار السيارة تالفًا كليًا.