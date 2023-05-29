أكثر من 100 ألف حاج من 13 دولة على متن طيران ناس في موسم حج 1444هـ

واستعدادا لموسم الحج، تسلم طيران ناس أوائل مايو طائرته الرابعة من طراز إيرباص A330 عريض البدن، لتعزيز القدرة التشغيلية وزيادة عدد الركاب على الوجهات متوسطة إلى طويلة المدى، تماشياً مع الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني للوصول إلى 330 مليون راكب وزيادة عدد الوجهات الدولية المرتبطة بالمملكة إلى أكثر من 250 وجهة بحلول عام 2030 من خلال استراتيجيته للنمو والتوسع التي تم إطلاقها في أوائل عام 2022، تحت شعار "نربط العالم بالمملكة"، يهدف طيران ناس للوصول إلى 165 وجهة داخلية ودولية، ويربط طيران ناس حاليًا أكثر من 70 وجهة داخلية ودولية، ونقل منذ تأسيسه عام 2007 أكثر من 60 مليون مسافر.