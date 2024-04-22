السعودية الأولى بالشرق الأوسط.. "معهد ستوكهولم": الإنفاق العسكري العالمي يبلغ مستويات قياسية

بلغ الإنفاق العسكري العالمي في عام 2023 مستويات قياسية، مسجلًا 2440 مليار دولار، فيما جاءت السعودية بالمرتبة الأولى في الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري).
وكانت الزيادة بنسبة 6.8% بين عامي 2022 و2023 هي الأكبر منذ عام 2009، مما دفع الإنفاق الحكومي على الصناعات العسكرية إلى أعلى مستوى سجله المعهد في تاريخه الممتد 60 عامًا.
ولأول مرة، سجّل المحللون في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام ارتفاعًا في الإنفاق العسكري الحكومي في جميع القارات: إفريقيا وأوروبا وآسيا وأوقيانوسيا والأمريكتين.
ونقلت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن "نان تيان" وهو أحد كبار الباحثين في برنامج الإنفاق العسكري وإنتاج الأسلحة التابع لمعهد "سيبري"، قوله إن "الارتفاع غير المسبوق في الإنفاق العسكري هو رد مباشر على التدهور العالمي في السلام والأمن".
وحسب موقع "الحرة"، حذر "تيان" من تزايد خطر اشتعال صراع غير مقصود مع تسابق الحكومات للتسلح.
وحسب تقرير المعهد، فإن أكثر الدول إنفاقًا على القطاع العسكري في العالم عام 2023، هي الولايات المتحدة والصين وروسيا.
وذكر المعهد أن روسيا زادت الإنفاق الدفاعي 24% إلى ما يُقدّر بنحو 109 مليارات دولار، وزادت أوكرانيا الإنفاق الدفاعي 52% إلى 65 مليار دولار، وتلقّت مساعدات عسكرية من دول أخرى بما لا يقل عن 35 مليار دولار.
وأشار المعهد إلى أن الرقمين معًا يجعلان الإنفاق العسكري الأوكراني موازيًا لنحو 91% من الإنفاق الروسي.
وأضاف أن دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" تنفق ما قدره 55% من الإنفاق العسكري العالمي.
وقال الباحث في المعهد، لورنزو سكارازاتو: "بالنسبة للدول الأوروبية في حلف شمال الأطلسي، شكّل العامان المنصرمان من الحرب في أوكرانيا تغيرًا جذريًا في النظرة الأمنية المستقبلية".
وذكر المعهد أن الدول الأوروبية في الحلف زادت من الإنفاق الدفاعي، وأضاف أن الولايات المتحدة رفعته بمقدار 2% إلى 916 مليار دولار، بما يمثل نحو ثلثي إجمالي الإنفاق العسكري في حلف شمال الأطلسي.
وارتفع الإنفاق أيضًا في كل أنحاء الشرق الأوسط، حيث زادت السعودية، أكبر منفق في الشرق الأوسط، إنفاقها بنسبة 4.3%، إلى ما يُقدّر بنحو 75.8 مليار دولار.
كما شهدت "إسرائيل" -ثاني أكبر منفق في المنطقة- زيادةً بنسبة 24%، ليصل إنفاقها إلى 27.5 مليار دولار في عام 2023 مدفوعًا بشكل أساسي بالحرب التي شنّتها في قطاع غزة، ردًا على هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر.
وعززت الصين إنفاقها العسكري للعام التاسع والعشرين على التوالي، فزادته بنسبة 6% أخرى إلى ما يقدر بنحو 296 مليار دولار.
وقد دفعت تعزيزات بكين العسكرية وتفاقم التوترات في المنطقة جيرانها إلى تخصيص مزيد من الأموال لجيوشهم.
وأنفقت اليابان 50.2 مليار دولار العام الماضي، وتايوان 16.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 11% لكلا البلدين.
وفي الوقت نفسه، رفعت الهند، رابع أكبر منفق في العالم، إنفاقها بنسبة 4.3% إلى 83.6 مليار دولار.
وفي أمريكا الوسطى ومنطقة البحر الكاريبي، كانت الزيادات في الإنفاق مدفوعة بصراعات أخرى، مثل مكافحة الجريمة المنظمة.
على سبيل المثال، زادت جمهورية الدومينيكان الإنفاق بنسبة 14% للاستجابة لتفاقم عنف العصابات في هايتي المجاورة والذي امتد عبر الحدود.
وشهدت إفريقيا أيضًا تضخمًا في الميزانيات العسكرية، وزادت جمهورية الكونغو إنفاقها بأكثر من الضعف (105%) ليصل إلى 794 مليون دولار، وهي أكبر نسبة زيادة في أي دولة، مع تصاعد التوترات مع رواندا المجاورة.
ومع زيادة قدرها 78%، شهد جنوب السودان ثاني أكبر زيادة، بلغت 1.1 مليار دولار.