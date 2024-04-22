السعودية الأولى بالشرق الأوسط.. "معهد ستوكهولم": الإنفاق العسكري العالمي يبلغ مستويات قياسية

وكانت الزيادة بنسبة 6.8% بين عامي 2022 و2023 هي الأكبر منذ عام 2009، مما دفع الإنفاق الحكومي على الصناعات العسكرية إلى أعلى مستوى سجله المعهد في تاريخه الممتد 60 عامًا.