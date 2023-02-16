شاهد.. والد التوأم السيامي اليمني يُصر على تقبيل رأس "الربيعة"

وكان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، قد أعلن أنه تم الآن فصل التوأم السيامي اليمني "سلمان وعبدالله".