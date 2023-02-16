شاهد.. والد التوأم السيامي اليمني يُصر على تقبيل رأس "الربيعة"

أصر والد التوأم السيامي اليمني يوسف المليحي، على تقبيل رأس الدكتور عبدالله الربيعة بعد نجاح فصل ابنيه "سلمان وعبدالله".
وقال المليحي لـ"الإخبارية": السعودية فخر للجميع.. وأشكر قيادة المملكة والطاقم الطبي والشعب السعودي، وأشعر بفرحة عارمة، ولله الحمد والشكر، والمملكة رائدة في هذا المجال بكوادر مهنية نادرة في دولة حاضنة وراعية للأمة.
وكان المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، قد أعلن أنه تم الآن فصل التوأم السيامي اليمني "سلمان وعبدالله".
وقال "الربيعة": إن كلًّا منهما يرقد في سرير منفصل لأول مرة في حياتهما؛ وذلك بمستشفى الملك عبدالله التخصصي في الرياض.