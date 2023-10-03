للمرة الثالثة.. "بناء" تحصد جائزة الملك خالد للمنظمات غير الربحية
واصلت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بالمنطقة الشرقية "بناء" حصد الجوائز المحلية والخليجية والعربية والدولية استنادًا إلى العمل المؤسسي الذي انتهجته منذ انطلاقتها في عام 2010.
وفازت "بناء" بجائزة الملك خالد للمنظمات غير الربحية لعام 2023 وذلك للمرة الثالثة، وحصلت على المركز الثاني على مستوى جمعيات المملكة تأكيدًا على استمرار دورها الريادي في خدمة مستفيديها الأيتام وفق منهجية دقيقة ورؤية طموحة .
وبهذه المناسبة، رفع مدير عام الجمعية عبدالله بن راشد الخالدي التهنئة للأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الجمعية على دعمه الكبير للجمعية، والذي كان لتوجيهات ودعمه واعضاء مجلس الادارة الدور الكبير فيما وصلت له الجمعية من مكانة محلية ودولية، مشيرًا إلى أن هذا الفوز تحقق بدعم سموه وجميع أعضاء مجلس الإدارة.
وأعرب عن سعادته بهذا الانجاز للمرة الثالثة، وقال: لهذه الجائزة مكانة كبيرة ليس على المستوى المحلي فقط بل على المستوى الدولي أيضاً، حيث إن هناك معايير متعددة يجب تحقيقها وليس من السهل تنفيذها إذا لم تكن المنظمة متمكنة ومتطورة وقادرة على القيام بدورها وتحقيق أهدافها .
وأضاف "الخالدي": هذا الانجاز يؤكد ويجسد ما توليه حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم واهتمام وتوجيه للقطاع غير الربحي ليكون شريكًا فاعلاً ومؤثرًا في التنمية بمنهجية عمل مؤسسي مميز يحقق الأثر ويسهم بكفاءة في الناتج المحلي، كما أن الدعم اللامحدود والاهتمام المستمر بالجمعية وانشطتها من قبل الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان ساهم في ريادة الجمعية وتميزها في تقديم خدمات تنموية لمستفيديها في مجالات التعليم والصحة والإسكان وجودة الحياة .
وأردف: يعتبر هذا الفوز بجائزة مرموقة دليلًا على أننا نسير في الاتجاه الصحيح لتحقيق الهدف الأسمى وهو تقديم خدمة متميزة للأيتام وبكل احترافية وفق خطط مرسومة أشرف عليها متخصصون في مجال خدمة الأيتام، كما أن فوز الجمعية بهذه الجائزة يعتبر مفخرة للجمعية والعاملين والمتطوعين فيها لما لهذه الجائزة من مكانة متميزة على مستوى العالم وليس المستوى المحلي فقط، وهذا الفوز يحملنا مسؤولية إضافية لتطوير عملنا وتقديم خدمات أفضل لجميع الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.
وتابع بالقول: جمعية "بناء" تسعى من خلال مسيرتها التنموية إلى كل ما من شأنه خدمة الأبناء الأيتام، وتعزز هذا الدور مع انطلاقة رؤية 2030، حيث تناغمت الجمعية مع أهدافها من خلال تمكين الأيتام وتنفيذ برامج تنموية ليكونوا أعضاء منتجين نافعين لأنفسهم ووطنهم، كما حرصت الجمعية على توفير الممكنات اللازمة وتذليل الصعاب التي تعترض مسيرة الأبناء العلمية والعملية، وكذلك إلحاقهم بسوق العمل لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتجويد حياتهم.
وقال "الخالدي": نحن في "بناء" لا نسعى أن نقدم الدعم المادي فقط، لكن نحرص على تقديم برامج ومبادرات نوعية تطور وتنمي مواهب الأيتام، وتجعلهم أشخاصاً مبدعين وفاعلين في المجتمع.
ووجه الشكر والتقدير للقائمين على الجائزة، على ما يبذلونه من جهود للرقي بمستوى العمل الخيري والاجتماعي، كما وجه التهنئة والشكر لفريق عمل الجمعية والذين ساهموا بتفانيهم في خدمة الأيتام في فوز الجمعية بهذه الجائزة الغالية .
جدير بالذكر أن الجمعية حققت أكثر من (15) جائزة خلال الـ (8) سنوات الماضية على المستوى المحلي والخليجي والعربي والعالمي وهو ما يعتبر نجاح وتميز للقطاع غير الربحي في المملكة العربية السعودية.