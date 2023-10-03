للمرة الثالثة.. "بناء" تحصد جائزة الملك خالد للمنظمات غير الربحية

وأضاف "الخالدي": هذا الانجاز يؤكد ويجسد ما توليه حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من دعم واهتمام وتوجيه للقطاع غير الربحي ليكون شريكًا فاعلاً ومؤثرًا في التنمية بمنهجية عمل مؤسسي مميز يحقق الأثر ويسهم بكفاءة في الناتج المحلي، كما أن الدعم اللامحدود والاهتمام المستمر بالجمعية وانشطتها من قبل الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية ونائبه الأمير أحمد بن فهد بن سلمان ساهم في ريادة الجمعية وتميزها في تقديم خدمات تنموية لمستفيديها في مجالات التعليم والصحة والإسكان وجودة الحياة .