"شؤون المسجد النبوي" تواصل تنفيذ برامجها المعدة لخدمة الزوار خلال رمضان

تواصل وكالة شؤون المسجد النبوي، جهودها لتنفيذ برامجها المعدة لشهر رمضان المبارك، من خلال أعمال تنظيم الحشود والتعقيم والتطييب لخدمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزائريه.
وتفصيلاً، يأتي ذلك استمراراً للجهود اليومية التي تقدمها الوكالة في خدمة زائري المسجد النبوي وتقديم كل ما يعين وييسر على الزائر أداءه لعبادته بكل راحة واطمئنان .
وتعمل الوكالة من خلال كوادرها البشرية المتميزة على تنظيم الحشود؛ حفاظًا على انسيابية الحركة لدخول وخروج الزوار والمصلين من وإلى المسجد النبوي، ليؤدوا عباداتهم بكل يسر وسهولة .
ووفرت الوكالة أفضل الأجهزة والمعدات لتنظيف وتعقيم المسجد النبوي وسطحه وساحاته، كما وفرت أجود أنواع الطيب والبخور لتطييب الزوار والمصلين ليظهر مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأفضل حلّة .
وتسعى وكالة شؤون المسجد النبوي، على توفير كل سبل الراحة للزوار والمصلين؛ ليؤدوا عبادتهم بطمأنينة وراحة، إنفاذًا لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس .