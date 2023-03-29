"شؤون المسجد النبوي" تواصل تنفيذ برامجها المعدة لخدمة الزوار خلال رمضان

وتفصيلاً، يأتي ذلك استمراراً للجهود اليومية التي تقدمها الوكالة في خدمة زائري المسجد النبوي وتقديم كل ما يعين وييسر على الزائر أداءه لعبادته بكل راحة واطمئنان .