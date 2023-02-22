"الكهموس": يوم التأسيس يُذكّرنا بأمجاد الوطن المتجذر قبل ثلاثة قرون

رفع رئيس هيئة الرقابة ومكافحة الفساد مازن بن إبراهيم الكهموس التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده بمناسبة ذكرى يوم التأسيس.
وقال في تصريح بهذه المناسبة: يأتي الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس للتذكير بأمجاد هذا الوطن المتجذر قبل ثلاثة قرون، ووفاءً لما قدمه ولاة أمره الأبطال ورجالهم المخلصون من تضحيات وكفاح بدءًا من الدولة السعودية الأولى حيث التأسيس على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- عام 1727م، ثم الدولة السعودية الثانية، وصولًا إلى توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، وسار من بعده أبناؤه الملوك الذين واصلوا البناء وإرساء دعائم الأمن والعدل والاستقرار حتى هذا العهد الذي يشهد قفزات غير مسبوقة ومرحلة جديدة ونوعية من التنمية، بدأناها من حيث انتهى الآخرون؛ للمنافسة عالميًا في شتى المجالات؛ سعيًا إلى الريادة والمكانة المستحقة للمملكة.
وفي ختام تصريحه، سأل الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده، وأن يعينهما لخدمة هذا الوطن الغالي، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار والرخاء وتحقيق كل الطموحات.