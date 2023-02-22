"الكهموس": يوم التأسيس يُذكّرنا بأمجاد الوطن المتجذر قبل ثلاثة قرون

وقال في تصريح بهذه المناسبة: يأتي الاحتفاء بذكرى يوم التأسيس للتذكير بأمجاد هذا الوطن المتجذر قبل ثلاثة قرون، ووفاءً لما قدمه ولاة أمره الأبطال ورجالهم المخلصون من تضحيات وكفاح بدءًا من الدولة السعودية الأولى حيث التأسيس على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- عام 1727م، ثم الدولة السعودية الثانية، وصولًا إلى توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن الفيصل آل سعود، وسار من بعده أبناؤه الملوك الذين واصلوا البناء وإرساء دعائم الأمن والعدل والاستقرار حتى هذا العهد الذي يشهد قفزات غير مسبوقة ومرحلة جديدة ونوعية من التنمية، بدأناها من حيث انتهى الآخرون؛ للمنافسة عالميًا في شتى المجالات؛ سعيًا إلى الريادة والمكانة المستحقة للمملكة.