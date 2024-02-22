نائب أمير حائل يمتطي صهوة جواده في "ذكرى التأسيس"

كما سار مترجلاً خلال مسيرة درب القافلة، في رسالة أخرى إلى أن من المتاعب التي واجهت المؤسسين لتوحيد هذه البلاد، هي السير على الأقدام وتكبد العناء جراء ذلك في سبيل توفير الأمن والراحة للأجيال القادمة.