نائب أمير حائل يمتطي صهوة جواده في "ذكرى التأسيس"

امتطى نائب أمير حائل الأمير فيصل بن فهد بن مقرن آل سعود، صباح اليوم الخميس، صهوة جواده، مستذكرًا "يوم التأسيس" لهذه الدولة المباركة في 22 فبراير 1727م.
وظهر الأمير "فيصل" على صهوة الجواد، وهو متقدم قافلة درب زبيدة التي انطلقت من مدينة "فيد" التاريخية، احتفالاً بـ"يوم التأسيس 2024".
وتأتي مشاركة نائب أمير حائل، بدرب زبيدة على ظهر الجواد؛ لترجمة معاني هذا اليوم العظيم وربط معانيه الخالدة وماضيه الأصيل بالحاضر المزدهر.
وذكّر الأجيال الناشئة، بمعاناة المؤسسين لهذه الدولة وأجداد الجيل الحالي والناشئ، للحصول على الأمن والاستقرار والعيش الرغيد.
ونوه إلى رسالة الإمام محمد بن سعود، الذي تجاوز كل التحديات واستطاع أن يتغلب على الصعاب ويتخطاها ويسهم في نشر الاستقرار بالمنطقة.
وظهر نائب أمير حائل، من خلال الصور على صهوة الجواد الذي يمتطيه، أصل شعار السعودية والمتمثل في سيفين عربيين منحنيين متقاطعين ووسطهما نخلة.
كما سار مترجلاً خلال مسيرة درب القافلة، في رسالة أخرى إلى أن من المتاعب التي واجهت المؤسسين لتوحيد هذه البلاد، هي السير على الأقدام وتكبد العناء جراء ذلك في سبيل توفير الأمن والراحة للأجيال القادمة.
يذكر أن الشعار المتخذ لـ"يوم التأسيس"، يحتوي على الخيول العربية من بين خمسة عناصر مكونة له.
يذكر أن الخيل العربي في صحراء الجزيرة له علاقة ذات جذور عميقة منذ القدم؛ حيث شكلت الجزيرة العربية المهد الأول للخيل.
كما أثبتت الاكتشافات الأثرية الحديثة على أرض المملكة استئناس الخيول للمرة الأولى في تاريخ البشر، منذ ما يقرب تسعة آلاف عام مضت من التاريخ.