السبت القادم.. إغلاق 9 طرق محيطة بفعاليات ماراثون الرياض

أعلن الاتحاد السعودي للرياضة للجميع وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، أنه سيتم إغلاق الطرق المحيطة بفعاليات ماراثون الرياض يوم السبت المقبل 10 فبراير، بدءًا من الساعة "3:30" صباحًا حتى "1:00" ظهرًا.
1- شارع الإمام سعود بن فيصل.
2- شارع الملك "الدرعية".
3- شارع الإمام سعود بن عبدالعزيز بن محمد.
4- شارع الأمير سلطان بن عبدالعزيز.
5- شارع الملك فيصل بن عبدالعزيز.
6- وادي حنيفة.
7- شارع الإمام تركي بن عبدالعزيز الأول.
8- شارع البرجان.
9- شارع الشقران.
وسيشمل ماراثون الرياض الدولي في نسخته الثالثة، مسارات العديد من المسارات بأطوال "42.2" كلم، "21.1" كلم، "10" كلم، و"4" كلم.
ويهدف الاتحاد السعودي للرياضة للجميع من إقامته، إلى خلق فرص رياضية متنوعة، وتمكين ممارسة النشاط الرياضي لجميع أفراد المجتمع، وبناء مجتمع صحي ونشط.