محليات

ابتداء من الساعة الـ12 مساء.. الدراسة عن بُعد غدًا الثلاثاء في مقار "الطائف" والحوية فقط

مع التشديد على استمرار العمل والمحاضرات حضوريًّا بالكليات الجامعية بفروع الجامعة