ابتداء من الساعة الـ12 مساء.. الدراسة عن بُعد غدًا الثلاثاء في مقار "الطائف" والحوية فقط

قررت جامعة الطائف تحويل الدراسة الحضورية للطلبة، وجعلها عن بُعد غدًا الثلاثاء 1 أكتوبر 2024 ابتداء من الساعة الـ12 مساء، عبر منصة البلاك بورد، وذلك في مقار الجامعة بالطائف والحوية فقط، على أن يستمر دوام الموظفين من بعد الساعة الـ12 مساء "عن بُعد" وفق الأنظمة واللوائح المعمول بها.
مع التشديد على استمرار العمل والمحاضرات حضوريًّا بالكليات الجامعية بفروع الجامعة.
ويأتي ذلك بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد، وحرصًا من جامعة الطائف على سلامة الطلاب والطالبات، وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية.