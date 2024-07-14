جامعتا نجران وحفر الباطن تبدآن استقبال طلبات القبول

كما أعلنت جامعة حفر الباطن، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 1446هـ، ابتداءً من اليوم للطلاب، حتى الاثنين 9 محرم 1446هـ. ويستمر حتى يوم الخميس 12 محرم 1446هـ، للطالبات، من خلال بوابة القبول الإلكترونية.