جامعتا نجران وحفر الباطن تبدآن استقبال طلبات القبول

بدأت جامعة نجران ممثلة بعمادة القبول والتسجيل، اليوم الأحد، استقبال طلبات القبول لدرجتي البكالوريوس والدبلوم للعام الجامعي 1446هــ، عبر البوابة الإلكترونية بموقع الجامعة الرسمي.
وأوضحت الجامعة، أن القبول سيستمر حتى الخميس المقبل، وإعلان نتائج الترشيح المبدئي يوم الاثنين 16/1/ 1446هـ، وآخر موعد لتأكيد الموافقة على خيارات الترشيح المبدئي، الأربعاء 18/ 1/ 1446هـ.
كما أعلنت جامعة حفر الباطن، عن بدء استقبال طلبات الالتحاق بالجامعة للعام الجامعي 1446هـ، ابتداءً من اليوم للطلاب، حتى الاثنين 9 محرم 1446هـ. ويستمر حتى يوم الخميس 12 محرم 1446هـ، للطالبات، من خلال بوابة القبول الإلكترونية.
وأكدت الجامعة أن التقديم ورفع الوثائق إلكتروني، لا يتطلب الحضور للجامعة، وفق شروط القبول المعلنة.