"تطوير مكة" تنظم ملتقى هيئات تطوير المناطق والمدن‏

وبيّن أن الملتقى يهدف إلى تناقل التجارب والخبرات بين الهيئات، ومناقشة الجوانب الفنية والتخطيطية وفقًا لتجربة كل هيئة، وبحث سبل التكامل الممكنة بين الهيئات والجهات المؤثرة في القرار التنموي، لتوحيد توجهات التطوير والتنمية لكل منطقة بما يتناسب معها، وكذلك مناقشات موضوعات تحفيز التنمية الاقتصادية والاستثمار، ومناقشة التحديات وتجربة كل هيئة في تجاوزها؛ للوصول إلى تفعيل دور اقتصادات المدن وفقًا لرؤية وتوجه صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والذي أكد في الكثير من أحاديثه حول التنمية المناطقية، والتي كان من ثمرتها إنشاء عدد من هيئات التطوير، والمكاتب الاستراتيجية في المناطق؛ بغرض دفع عجلة التنمية، واستثمار جميع المقومات في المملكة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبرامجها التنفيذية.