"ستينية" تهزم الفتيات وتفوز ببطولة "الكيرم" بمبادرة "كشتة" بالأفلاج

يُشار إلى أن مبادرة "كشتة"، التي تنظمها بلدية الأفلاج بالتعاون مع جمعية التنمية الأسرية وجمعية بشرى النسائية وغرفة الخرج (فرع الأفلاج)، تتضمن العديد من الفعاليات والألعاب الشعبية المتنوعة، التي يتم طرحها نهاية كل أسبوع بالمتنزه الربيعي، بمشاركة عدد من السيدات والفتيات والأطفال والشباب في مسابقة متنوعة يتم طرحها للزوار.