"ستينية" تهزم الفتيات وتفوز ببطولة "الكيرم" بمبادرة "كشتة" بالأفلاج

تُوِّجت سيدة في العقد السادس من عمرها بطلة لمسابقة لعبة "الكيرم"، بالرغم من منافسة العديد من الفتيات لها في مراحل اللعبة.
وشهدت المسابقات الشعبية، التي تم تنظيمها لزوار مبادرة "كشتة"، فوز سيدة في العقد السادس بلعبة "الكيرم"، بالرغم من منافسة العديد من الفتيات لها في مراحل اللعبة التمهيدية والنهائية، وتم تكريمها بطلة للمسابقة بجوائز مقدمة من الغرفة التجارية بالخرج (فرع الأفلاج).
يُشار إلى أن مبادرة "كشتة"، التي تنظمها بلدية الأفلاج بالتعاون مع جمعية التنمية الأسرية وجمعية بشرى النسائية وغرفة الخرج (فرع الأفلاج)، تتضمن العديد من الفعاليات والألعاب الشعبية المتنوعة، التي يتم طرحها نهاية كل أسبوع بالمتنزه الربيعي، بمشاركة عدد من السيدات والفتيات والأطفال والشباب في مسابقة متنوعة يتم طرحها للزوار.