نجران.. أسعار الأضاحي تتجاوز 2800 ريال والعمالة السائبة تسيطر على السوق

"سبق" قامت بجولة في سوق المواشي الواقع شرق نجران (صهبان)، ولاحظت ارتفاع أسعار الأضاحي غير المبرر مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، حيث كشف عددٌ من المستهلكين أن سبب الارتفاع يعود إلى سببين: الأول، قلة المعروض بتحفظ بعض مُربي الماشية بعدم البيع إلا عند اقتراب الأيام الاخيرة لعيد الأضحي المبارك بيوم أو يومين. والآخر، سيطرة العمالة الوافدة على السوق والذين يتقمص بعضهم الزي السعودي لإيهام المستهلك والجهات الرقابية بأنهم سعوديون.