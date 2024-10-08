مجموعة فقيه للرعاية الصحية تكرم المتميزين في المجال الصحي بجوائز تبلغ مليون ريال

يذكر أن "جائزة الدكتور سليمان فقيه للأبحاث الطبية والابتكار والتثقيف الصحي والتعليم الطبي" هي مبادرة وطنية انطلقت في يوم تأسيس المملكة العربية السعودية ٢٢ فبراير ٢٠٢٢، بهدف دعم العلماء والباحثين والمبدعين على مستوى المملكة العربية السعودية، وتحقيق التميز في الرعاية الصحية من خلال الأبحاث الرائدة ومشاريع الابتكار في المملكة، كما تسعى المبادرة أيضًا إلى إنشاء مكتبة رقمية طبية باللغة العربية، من أجل تعزيز قدرات الشباب وترجمة مواهبهم إلى إنجازات ملموسة ونتائج قيمة تُسهم في تحسين حياة المجتمع.