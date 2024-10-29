خبراء يؤكدون أهمية الابتكار والاستدامة في تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات

وتسعى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، من خلال الملتقى، إلى تمكين صُناع القرار في القطاع الخاص والحكومات والخبراء من الحوار حول تحديات وفرص التنمية، وتحفيز الابتكار، وتعزيز التنافسية، وتشكيل مستقبل المسؤولية الاجتماعية عالميًّا، إضافة إلى تمكين الشراكات بين القطاعَيْن العام والخاص والقطاع غير الربحي.