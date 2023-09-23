جائزة وتجربة تقنية عبر 12 محطة.. مشاهد من تعزيز "المؤسس للحوار" للتلاحم الوطني

علاوة على ذلك، عقد المركز الكثير من الشراكات واتفاقيات ومذكرات التعاون والتفاهم المشترك مع العديد من الوزارات والهيئات الحكومية والمراكز والجامعات، والتي تسلط الضوء على أهمية تعزيز قيم التلاحم الوطني والمجتمعي واستطلاع آراء المجتمع، لتصبح ثقافة عامة، تنعكس بشكل إيجابي في العلاقات والتفاعلات المختلفة بين كافة أطياف المجتمع وفئاتهم العمرية بما يرسّخ قيم التماسك والتعايش الاجتماعي، ويعمّق أواصر الوحدة بينهم ويحافظ على كل ما يهدد نسيجهم الاجتماعي تحقيقاً لتطلعات القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الداعمة لمسيرة الحوار وتعزيز قيم السلام والمحبة والتلاحم الوطني.