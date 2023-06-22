بين انخفاض وارتفاع.. أرقام من "نشرة إبريل لصادرات وواردات المملكة السلعية"

وأفادت نتائج النشرة بأن قيمة الصادرات البترولية خلال شهر أبريل 2023م بلغت 83.8 مليار ريال، مقابل 109.7 مليارات خلال شهر أبريل 2022م، وذلك بانخفاض مقداره 25.9 مليار ريال، وبنسبة 23.6%، وكان انخفاض الصادرات البترولية له الأثر الأكبر في انخفاض الصادرات السلعية.