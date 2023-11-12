"تجمع المدينة" الصحي يفعل مبادرة "امش 30 دقيقة" في العلا لتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة

يُذكر أن مبادرة "امش 30" تُقام مرة سنوياً وتُفعل في أكثر من 20 مدينة حول المملكة، وتشتمل على مجموعة من الأنشطة المتنوعة؛ ومنها: "اختبار ذاتي" يقيس مستوى الفرد في ممارسة المشي، ويقدم حلولاً علمية للتخطيط والاستمرار على الممارسة والنشاط الثاني "واقع المشي في المملكة"؛ وهو عبارة عن دراسة عن واقع المجتمع السعودي تجاه المشي، والكشف عن أثره على المجتمع.