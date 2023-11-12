"تجمع المدينة" الصحي يفعل مبادرة "امش 30 دقيقة" في العلا لتعزيز ثقافة ممارسة الرياضة

نفذ تجمع المدينة المنورة الصحي فعاليات مبادرة "امش30" بدعم ومشاركة الهيئة الملكية لمحافظة العلا وجامعة طيبة وجمعية العلا الصحية، وبمشاركة الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة وعدد من القيادات الصحية بالمملكة.
وشهدت المبادرة التي تم تنفيذها في البلدة القديمة بالمحافظة مشاركة عدد كبير من جميع أطياف المجتمع ومختلف الأعمار، وذلك بهدف تعزيز ثقافة ممارسة رياضة المشي ودورها في تحسين الصحة.
وتسهم المبادرة التي تشرف عليها وزارة الصحة في تشجيع المجتمع على زيادة معدل النشاط البدني، والمحافظة على الصحة، ومقاومة الأمراض المزمنة، وتُقام الفعالية مرة واحدة سنويًا، وتُفعل في أكثر من 20 مدينة حول المملكة .
يُذكر أن مبادرة "امش 30" تُقام مرة سنوياً وتُفعل في أكثر من 20 مدينة حول المملكة، وتشتمل على مجموعة من الأنشطة المتنوعة؛ ومنها: "اختبار ذاتي" يقيس مستوى الفرد في ممارسة المشي، ويقدم حلولاً علمية للتخطيط والاستمرار على الممارسة والنشاط الثاني "واقع المشي في المملكة"؛ وهو عبارة عن دراسة عن واقع المجتمع السعودي تجاه المشي، والكشف عن أثره على المجتمع.