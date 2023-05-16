"الشورى" يناقش تقرير هيئة السوق المالية.. وعضو يطالب بضوابط مساحات تحليل الأسهم

ناقش مجلس الشورى، اليوم، التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1443/ 1444هـ، وذلك بعد أن استمع إلى تقريرٍ مقدمٍ من اللجنة المالية والاقتصادية، تلاه رئيس اللجنة إبراهيم المفلح.
وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث طالب عضو مجلس الشورى المهندس مفرح الزهراني هيئة السوق المالية بوضع ضوابط للمساحات في مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بتحليل الأسهم في السوق المحلية، ووضع حد أعلى لعدد مرات زيادة رأس مال الشركات الخاسرة والتي لم يسبق لها الربح منذ إدراجها.
كما طالب عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح الهيئة بالإفصاح والشفافية عن تصنيف السوق، وهل تُعتبر سوقًا فاعلة أم غير فاعلة، وبحث الأسباب لذلك مع نشرها كمؤشر للمستثمرين في السوق حتى تقلل مخاطر الاستثمار في سوقنا المحلي.