"الشورى" يناقش تقرير هيئة السوق المالية.. وعضو يطالب بضوابط مساحات تحليل الأسهم

وبعد طرح تقرير اللجنة للنقاش، أبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء، حيث طالب عضو مجلس الشورى المهندس مفرح الزهراني هيئة السوق المالية بوضع ضوابط للمساحات في مواقع التواصل الاجتماعي التي تقوم بتحليل الأسهم في السوق المحلية، ووضع حد أعلى لعدد مرات زيادة رأس مال الشركات الخاسرة والتي لم يسبق لها الربح منذ إدراجها.