اكتمال وصول مجموعة القوات الجوية إلى اليونان للمشاركة في تمرين "إنیوخوس 2024"

وتهدف القوات الجویة من مشاركتها في التمرین، إلى رفع مسـتوى الجاھزیة والكفاءة القتالیة، وتبادل واكتســـاب الخبرات للأطقم الجویة والفنیة والمساندة في بیئة حرب مشـــابھة للحرب الحقیقیـة، والتدريب على التخطیط وتنفیـذ عملیـات جویـة معقـدة في بیئـة مؤلفـة من قوات مختلطة متعددة الجنسیات.