اكتمال وصول مجموعة القوات الجوية إلى اليونان للمشاركة في تمرين "إنیوخوس 2024"

اكتمل وصول مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية إلى قاعدة اندرافيدا الجوية في اليونان؛ للمشاركة في التمرين الجوي المختلط المحارب «إنیوخوس 2024»، الـذي یُنفـذ الشهر الجاري بمشاركة قوات عدد من الدول الشقیقة والصدیقة.
ويُعد تمرین «إنیوخوس 2024» من أكبر التمارین العسكرية على مستوى قارة أوروبا، حيث تشارك القوات الجویة بست طائرات من نوع «تايفون» بكامل أطقمھا الجویة والفنية والمساندة.
وتهدف القوات الجویة من مشاركتها في التمرین، إلى رفع مسـتوى الجاھزیة والكفاءة القتالیة، وتبادل واكتســـاب الخبرات للأطقم الجویة والفنیة والمساندة في بیئة حرب مشـــابھة للحرب الحقیقیـة، والتدريب على التخطیط وتنفیـذ عملیـات جویـة معقـدة في بیئـة مؤلفـة من قوات مختلطة متعددة الجنسیات.