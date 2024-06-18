"الفضلي" يعلن نجاح الخطط التشغيلية لموسم الحج في جميع قطاعات منظومة البيئة بالمشاعر ومكة

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم الحج للعام 1445هـ، مشيرًا إلى أن هذا النجاح الملموس يأتي تأكيدًا للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، من خلال تكامل الجهود، والتعاون والتنسيق بين جميع القطاعات؛ لتعزيز وتسهيل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.
وثمّن دعم القيادة المستمر لجميع قطاعات منظومة البيئة والمياه والزراعة خلال موسم حج هذا العام؛ مما أسهم في نجاح الخطط التشغيلية للموسم في جميع قطاعات المنظومة بالمشاعر المقدسة ومكة المكرمة، والتي تأتي امتثالًا لتوجيهات القيادة بتوفير كل الإمكانات اللازمة لخدمة ضيوف الرحمن، وتمكينهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر، منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم.
ودعا "الفضلي" في ختام حديثه، المولى عز وجل، أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والازدهار، وأن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام حجهم وطاعاتهم.