"الفضلي" يعلن نجاح الخطط التشغيلية لموسم الحج في جميع قطاعات منظومة البيئة بالمشاعر ومكة

رفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، خالص التهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة نجاح موسم الحج للعام 1445هـ، مشيرًا إلى أن هذا النجاح الملموس يأتي تأكيدًا للجهود الكبيرة التي تبذلها المملكة في خدمة حجاج بيت الله الحرام، من خلال تكامل الجهود، والتعاون والتنسيق بين جميع القطاعات؛ لتعزيز وتسهيل الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.