"جرير" تبادر بإعادة مبالغ المشتركين في بطاقة TOD بعد المشاكل التقنية في التطبيق

بادرت مكتبة جرير بالاعتذار لعملائها الذين قاموا بشراء بطاقة TOD الرقمية أو اشتركوا في تطبيق TOD الخاص بمشاهدة كأس العالم، أو الذين حصلوا على البطاقة كهدية مجانية عند شرائها مع منتج آخر عبر "مكتبة جرير".
وقالت المكتبة في تغريدة الاعتذار عبر حسابها في "تويتر" بأنه ونظراً للمشاكل التقنية المتعلقة بتطبيق TOD سوف تقوم المكتبة بإلغاء العمليات وإرجاع المبالغ للعملاء الذين اشتروا البطاقة، كما ستعوض العملاء الذين حصلوا عليها كهدية مجانية بنفس قيمة البطاقة.
وأوضحت أنها سترسل رسالة أو إيميل لكل عميل توضح من خلاله آلية الاسترجاع أو التعويض حسب حالة الشراء من المعرض أو الموقع.