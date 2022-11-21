"جرير" تبادر بإعادة مبالغ المشتركين في بطاقة TOD بعد المشاكل التقنية في التطبيق

بادرت مكتبة جرير بالاعتذار لعملائها الذين قاموا بشراء بطاقة TOD الرقمية أو اشتركوا في تطبيق TOD الخاص بمشاهدة كأس العالم، أو الذين حصلوا على البطاقة كهدية مجانية عند شرائها مع منتج آخر عبر "مكتبة جرير".