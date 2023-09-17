بالصور.. "إغاثي الملك سلمان" يحتفي باليوم العالمي للإسعافات الأولية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن

احتفى مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين في الأردن، باليوم العالمي للإسعافات الأولية، الذي يوافق هذا العام التاسع من شهر سبتمبر 2023م.
وقدمت عياداتُ مركز الملك سلمان للإغاثة بهذه المناسبة، العديدَ من الأنشطة للاجئين؛ بهدف زيادة الوعي لديهم بأهمية الإسعافات الأولية ومبادئها وطرقها ومعرفة أساسياتها، وأهم الحوادث المنزلية والخارجية للمساهمة، بمشيئة الله، في إنقاذ الأرواح، إضافة إلى التعريف بالجهات الأساسية التي تقدم دورات الإسعافات الأولية المعتمدة.
ويأتي ذلك في إطار سلسلة المشروعات الإنسانية المقدمة من المملكة عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة، للاجئين السوريين في مختلف أماكن تواجدهم؛ بغرض تنمية الوعي الصحي لدى الأسر القاطنة في المخيم.