بالصور.. "إغاثي الملك سلمان" يحتفي باليوم العالمي للإسعافات الأولية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن

وقدمت عياداتُ مركز الملك سلمان للإغاثة بهذه المناسبة، العديدَ من الأنشطة للاجئين؛ بهدف زيادة الوعي لديهم بأهمية الإسعافات الأولية ومبادئها وطرقها ومعرفة أساسياتها، وأهم الحوادث المنزلية والخارجية للمساهمة، بمشيئة الله، في إنقاذ الأرواح، إضافة إلى التعريف بالجهات الأساسية التي تقدم دورات الإسعافات الأولية المعتمدة.