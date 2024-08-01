أفشى لوالده عنها قبل ساعات من وفاته.. وصية شاب بتبوك تنقذ حياة أربعة أشخاص

وأكمل: "خلال هذه الفترة، تذكرت كلام ابني عن التبرع بكليته، ولكني لم أكن أعرف الأسرة ولا أي وسيلة للتواصل معهم، ولكن قلت في نفسي سأبحث عنها، وفعلًا بعد البحث في سجلات المستشفى الذي ذكر لي اسمه، تأكد لي أن تركي قد تطابقت فحوصاته مع السيدة، وبناءً على وصيته، قلت للموظف إني أحتاج للتواصل مع ذوي الأسرة لتنفيذ وصية ابني، وبالفعل تم تنفيذ الوصية بالتبرع للسيدة بكلية، وتم التبرع لثلاثة مرضى آخرين بكليته الأخرى، وكذلك الكبد والبنكرياس وفق توصية الأطباء".