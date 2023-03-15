قمة مجتمع المعلومات.. منصة التعليم الإلكتروني في جامعة حائل "نموذج فريد"

وتعمل المنصة بخصائص الذكاء الاصطناعي، وتتيح الجامعة من خلالها الدورات التدريبية لمنسوبيها والطلبة والمجتمع (طلابًا، موظفين، عاطلين عن العمل) والتي بتدشينها وتطبيقها على أرض الواقع، ستوفر المحتوى التدريبي.