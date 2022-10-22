"الأمن البيئي" يضبط 14 مخالفًا لدخولهم مناطق محمية دون تصريح والصيد في أماكن محظورة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (14) مواطنًا لمخالفتهم نظام البيئة بدخول منطقة محمية دون تصريح والصيد في أماكن محظورة في محمية الملك سلمان الملكية ومحمية الأمير محمد بن سلمان الملكية، بحوزتهم بندقيتان هوائيتان، وبندقية رش من نوع (شوزن)، و(111) ذخيرة، و(32) شبك صيد، و(9) طيور مصيدة، و(5) أجهزة جذب طيور، وتم تحريز المضبوطات، وتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.