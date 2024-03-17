"مسجد لينة القديم" بالحدود الشمالية.. أيقونة معمارية تضرب في عمق التاريخ

في وسط مدينة لينة التاريخية التابعة لمحافظة رفحاء بمنطقة الحدود الشمالية، يقع مسجد "لينة" التاريخي أقدم مساجد المنطقة، ويتميّز ببنائه على الطراز القديم "الطين واللبن والحجارة وخشب الأثل وسعف النخل"، وهو من المساجد العامرة التي تقام فيها الصلوات حاليًّا.
وأوضح محمد الدليم، أحد المهتمين بتاريخ لينة؛ أن جامع لينة أنشئ عام 1370 هجري تقريبًا، عندما طلب الشيخ عبدالله بن دليم "رحمه الله" من الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي "رحمه الله" أمير منطقة حائل سابقًا، أثناء زيارته إلى لينة؛ حيث كانت لينة تتبع لمنطقة حائل أنذاك، بأن يختار مكانًا للجامع خارج قصر الإمارة، وبدأ في بنائه من الطين والحجر، على مساحة 600 متر مربع، وملحق به بئر تسمى البعيثة لسقيا المصلين والوضوء، وبني على الطراز النجدي القديم بأعمدته الجميلة ورفوف المصاحف داخل الجدران وفوانيسه الرائعة، ويتّسع لأكثر من 200 مصلٍّ.
وتولى الإمامةَ فيه الشيخُ عبدالله بن دليم؛ حيث كانت تلقى فيه بعض الدروس الدينية، كما يُعلم الصغار الأصول الثلاثة من كتاب التوحيد في ذلك الوقت.
وترجع الأهمية التاريخية للمسجد الأثري لكون موقعه بجانب السوق القديم من جهة الشمال، الذي أنشئ في عام 1352هـ؛ إذ يعدّ من أقدم أسواق منطقة الحدود الشمالية، وأكبر المراكز التجارية بالمملكة في منتصف القرن الماضي، وأحد أهم المعالم التراثية، ويمتدُّ على مساحة "5,000" متر مربع، ويضمّ نحو "80" محلًّا تجاريًّا، كما يمثّل مكانًا عريقًا وغنيًّا بحكايات البوادي والقوافل والمسافرين والثقافات المتنوعة.