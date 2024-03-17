"مسجد لينة القديم" بالحدود الشمالية.. أيقونة معمارية تضرب في عمق التاريخ

وأوضح محمد الدليم، أحد المهتمين بتاريخ لينة؛ أن جامع لينة أنشئ عام 1370 هجري تقريبًا، عندما طلب الشيخ عبدالله بن دليم "رحمه الله" من الأمير عبد العزيز بن مساعد بن جلوي "رحمه الله" أمير منطقة حائل سابقًا، أثناء زيارته إلى لينة؛ حيث كانت لينة تتبع لمنطقة حائل أنذاك، بأن يختار مكانًا للجامع خارج قصر الإمارة، وبدأ في بنائه من الطين والحجر، على مساحة 600 متر مربع، وملحق به بئر تسمى البعيثة لسقيا المصلين والوضوء، وبني على الطراز النجدي القديم بأعمدته الجميلة ورفوف المصاحف داخل الجدران وفوانيسه الرائعة، ويتّسع لأكثر من 200 مصلٍّ.