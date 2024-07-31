حفلات عالمية تُشعل ليالي موسم جدة 2024 بالتعاون مع "مدل بيست"

وتترقب الجماهير المحلية والخارجية مشاركة الفنانين العالميين في موسم جدة خلال أغسطس القادم، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة حراكًا سياحيًا محليًا وعالميًا، حيث يشهد موسم جدة حاليًا بمناطقه المختلفة والمميزة، مجموعة من الفعاليات والعروض التي تشكل دورًا أساسيًّا في ترسيخ الصناعة الترفيهية في المملكة.