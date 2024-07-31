حفلات عالمية تُشعل ليالي موسم جدة 2024 بالتعاون مع "مدل بيست"

يقدم موسم جدة 2024 بالتعاون مع مدل بيست سلسلة مميزة من الحفلات الغنائية العالمية؛ التي ستُشعل ليالي جدة بالطرب والفن الجميل.
ومن المتوقع أن يجذب التجمع العالمي؛ الذي سيُقام على مسرح أونيكس أرينا في جدة، خلال الفترة من 2 إلى 16 أغسطس، جمهورًا واسعًا من محبي وعشاق الفن العالمي من مختلف أنحاء السعودية والخليج والعالم، تحت مظلة فعاليات موسم جدة، وبالتعاون مع مدل بيست.
ويشهد مسرح (أونيكس أرينا) في الثاني من أغسطس، وخلال موسم جدة 2024، حضور فنان الراب والمطرب الأمريكي دون توليفر، والفنان أكسويل، ضمن أمسية من الأنغام والإيقاعات تلامس قلوب الجمهور، وكان دون توليفر قد أبهر الجمهور في عروضه فوق العديد من المسارح على مستوى العالم.
كما يشهد موسم جدة في التاسع من أغسطس، حضور الفنان الأمريكي العالمي جاك هارلو ،وسالفاتور جاناتشي، وفي 16 أغسطس سيقام حفل كبير للفنانة العالمية بيبي ريكسا، وأفروجاك.
وتترقب الجماهير المحلية والخارجية مشاركة الفنانين العالميين في موسم جدة خلال أغسطس القادم، في الوقت الذي تشهد فيه المملكة حراكًا سياحيًا محليًا وعالميًا، حيث يشهد موسم جدة حاليًا بمناطقه المختلفة والمميزة، مجموعة من الفعاليات والعروض التي تشكل دورًا أساسيًّا في ترسيخ الصناعة الترفيهية في المملكة.