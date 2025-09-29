في رحيل سماحة المفتي.. عبدالمحسن آل الشيخ ينعاه ويروي قصة أول اتصال جمعه به

وقال الدكتور عبدالمحسن آل الشيخ: "عرفت سماحة الشيخ عبدالعزيز منذ أن كنت في أوائل العشرينات من عمري، وذلك من خلال اتصال هاتفي أسأله وأستفتيه في مسألة شرعية اجتماعية. وحيث إنني من أسرته لم أُعرّف باسمي، فلما سألني عن اسمي قلت: أحد المواطنين، فرد عليّ قائلًا: مرحبًا بأحد المواطنين. وعندما عرضت عليه سؤالي قال لي: صلِّ معي في المسجد الذي يؤمه في الفروض خلف المحكمة الشرعية في مبناها القديم. منذ ذلك الحين بدأت علاقتي بسماحته، وكان وقتها أستاذًا في كلية الشريعة، لكنه كان مرجعًا للناس في الفتوى والسؤال عبر الهاتف وفي مجلسه ومكتبته."