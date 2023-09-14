بدفعات قيمتها مليارات الدولارات.. السعودية تحمي اقتصاد اليمن من الانهيار

وتمثلت هذه المساعدات أيضًا في تنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 453 مشروعًا في 12 قطاعًا غذائيًا وإغاثيًا وإنسانيًا، إلى جانب مساعدات لإعادة الإعمار.