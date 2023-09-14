بدفعات قيمتها مليارات الدولارات.. السعودية تحمي اقتصاد اليمن من الانهيار

كان للمملكة دومًا السبق في دعم اليمن الشقيق وأبنائه، وعلى مدار السنوات الماضية قدمت المملكة مليارات الدولارات لتكليل دورها الريادي في المجال الإنساني بجميع أشكاله لجميع المجتمعات عامة، والأشقاء في اليمن خاصة، والتزامها وحرصها الدائمين على دعمهم.
ومن بين أشكال الدعم المختلفة من السعودية للشعب اليمني، ما قدمته المملكة وبلغت قيمته 1.2 مليار دولار لمساعدة الأشقاء اليمنيين، في أحلك الظروف التي مرت وتمر بها.
وبالعودة إلى تاريخ المساعدات السعودية لليمن الشقيق، فقد قدمت المملكة لليمن منذ بداية الأزمة في سبتمبر 2014، مساعدات بمبلغ إجمالي وصل إلى أكثر من 16 مليارًا و940 مليون دولار أمريكي.
وتمثلت هذه المساعدات أيضًا في تنفيذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 453 مشروعًا في 12 قطاعًا غذائيًا وإغاثيًا وإنسانيًا، إلى جانب مساعدات لإعادة الإعمار.
وشمل الأمر أيضًا المساعدات الحكومية الثنائية، وتقديم وديعة بمبلغ 3 مليارات دولار أمريكي لدعم العملة المحلية والاقتصاد اليمني.
من جهة أخرى، قدمت المملكة مشتقات نفطية بقيمة 60 مليون دولار أمريكي شهريًا لتشغيل محطات الكهرباء في اليمن، لتخرج الشعب اليمني من الظلام.
فيما نفذ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن 175 مشروعًا في سبعة قطاعات تنموية بتكلفة بلغت أكثر من 150 مليونًا و520 ألف دولار أمريكي.
وحفاظًا على أرواح اليمنيين وحقنًا لدمائهم، استمر مشروع "مسام" في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام الأرضية والذخائر الحية.