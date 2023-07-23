"العصيمي": تطورات المملكة المُستمرة تُمهِّد طريقًا أكثر ازدهارا لِكل القطاعات

أشاد الرئيس التنفيذي لشركة "ثبات للتطوير العقاري" أحمد بن محمد العصيمي، بالقرار التنظيمي الصادر عن اجتماع مجلس الوزراء الدوري، برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على إقرار المملكة إنشاء مركز مشاريع البنية التحتية بمنطقة الرياض، مُعتبرًا أن هذا القرار سيسهم في توسعة آفاق الجهود المبذولة للِقطاع العقاري، والارتقاء بمخرجاته لِتنفيذ أهداف رؤية المملكة التحولية 2030.
وأثنى "العصيمي" على أهمية المركز الذي سيُوجِّه بِدوره ممثلي القطاعَين العام والخاص إلى توحيد جهودهم تحت مظلة جهةٍ مركزيةٍ واحدة، وتابع "العصيمي": "تواصل المملكة في حراكٍ غير مسبوق، مسارعةً خُطاها لِبناء نهضةٍ تنمويةٍ شاملة، تعمل على تقدُّم مخرجات الجوانب التنظيمية لكل القطاعات،عبر بناء أُسسٍ متينة؛ لِتمهيد طريقٍ أكثر ازدهارًا، يحملنا جميعًا في مصافّ الدول المُتقدمة، ويأخذ بأيدينا نحو مزيدٍ من التطوُّر والتميُّز، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أطال الله في عُمرهما، وحَفظهما ذخرًا لِهذا الشعب ومُؤسساته.
وواصل "العصيمي": "ستتيح النتائج المُستقبلية لأهداف المركز، الاطلاع على النتائج العامة للِمجال بشكل سَلس؛ مما يضمن معالجة المشكلات، وزيادة النمو بالشكل الذي يحقق رؤية المملكة 2030، خلال السنوات القادمة".
وكان مجلس الوزراء قد وافق، مساء يوم الثلاثاء الماضي، الموافق 18 يوليو 2023، على إنشاء "مركز مشاريع البنية التحتية"، بِمدينة الرياض؛للعمل على تطوير مخططٍ تفصيليٍّ شاملٍ للمشاريع، وإصدار التراخيص اللازمة لتنفيذها، علاوة على إنشاء منصةٍ مركزيةٍ لجمع البيانات، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الخطط الإستراتيجية والتفصيلية، وإدارتها، ومراقبتها.