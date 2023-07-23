"العصيمي": تطورات المملكة المُستمرة تُمهِّد طريقًا أكثر ازدهارا لِكل القطاعات

وأثنى "العصيمي" على أهمية المركز الذي سيُوجِّه بِدوره ممثلي القطاعَين العام والخاص إلى توحيد جهودهم تحت مظلة جهةٍ مركزيةٍ واحدة، وتابع "العصيمي": "تواصل المملكة في حراكٍ غير مسبوق، مسارعةً خُطاها لِبناء نهضةٍ تنمويةٍ شاملة، تعمل على تقدُّم مخرجات الجوانب التنظيمية لكل القطاعات،عبر بناء أُسسٍ متينة؛ لِتمهيد طريقٍ أكثر ازدهارًا، يحملنا جميعًا في مصافّ الدول المُتقدمة، ويأخذ بأيدينا نحو مزيدٍ من التطوُّر والتميُّز، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، أطال الله في عُمرهما، وحَفظهما ذخرًا لِهذا الشعب ومُؤسساته.