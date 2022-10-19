"نتفلكس" وشركة "إس بي تي" السعودية تطلقان برنامج التدريب المهني في صناعة الأفلام في المملكة

من جانبها، قالت دينا نصار مديرة شؤون التطور الإبداعي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى نتفلكس: "مع استمرار ازدهار ونمو صناعة الترفيه في المملكة، هناك الكثير من الفرص المهمة المتاحة أمام المواهب الشابة، والعديد من الشراكات البنّاءة، مثل شراكتنا مع شركة "إس بي تي" السعودية؛ للمساهمة في رعاية هذه الكفاءات غير المستغلة، إن المجتمع الإبداعي الأوسع في المنطقة غني بالمواهب والقصص المذهلة، ونحن حريصون على صقل هذه المواهب؛ لنسهم بدورنا في إظهار غنى وتنوع الروح الإبداعية في العالم العربي، ومن خلال العمل جنبًا إلى جنب مع شركائنا المبدعين، سوف نبذل المزيد من الجهود لتثقيف وتمكين العاملين في الصناعة، وكذلك الراغبين في دخول هذا المجال، وإننا نتطلع قدمًا نحو الفرص الوفيرة التي تنتظرنا للمساهمة في رفع جودة العمل السردي في العالم العربي".