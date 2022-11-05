شكلت لجنة عليا .. كيف حضّرت مصر لتنظيم مؤتمر المناخ "كوب 27"؟

ويرأس اللجنة العليا، رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وتضم وزارات: الخارجية، والمالية، والتخطيط والتعاون الدولي، والإسكان والتنمية المحلية، والكهرباء، والبترول، والاتصالات، والسياحة والآثار، والطيران المدني، وقد خططت اللجنة وأشرفت على تنظيم مصر المؤتمر السابع والعشرين للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27"، واستهلت أعمالها بتحويل مدينة شرم الشيخ، التي ستستضيف المؤتمر إلى مدينة خضراء، تتقيد بالأنظمة الصديقة للبيئة، ومن ذلك الاعتماد في وسائل المواصلات على المركبات الكهربائية، وأطلقت حملة للحد من استهلاك الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.