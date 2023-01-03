"السحيباني" يلتقي المندوب التركي بالتعاون الإسلامي ويبحثان التعاون المشترك

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني بنظيره مندوب جمهورية تركيا لدى المنظمة السفير محمد متين إكر، حيث تم التباحث بالموضوعات المتعددة ذات الاهتمام المشترك والمتبادل، وسُبل تعزيز التعاون والتشاور في القضايا ذات العلاقة بالمنظمة وأجهزتها المتعددة.