"السحيباني" يلتقي المندوب التركي بالتعاون الإسلامي ويبحثان التعاون المشترك

التقى مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى منظمة التعاون الإسلامي الدكتور صالح بن حمد السحيباني بنظيره مندوب جمهورية تركيا لدى المنظمة السفير محمد متين إكر، حيث تم التباحث بالموضوعات المتعددة ذات الاهتمام المشترك والمتبادل، وسُبل تعزيز التعاون والتشاور في القضايا ذات العلاقة بالمنظمة وأجهزتها المتعددة.
كما تطرق الجانبان خلال اللقاء للسبل والوسائل الكفيلة للارتقاء بالجهود المشتركة بتعزيز وتنويع مجالات التعاون لخدمة المنظمة وتطوير العمل الإسلامي المشترك ودعم الدور الذي تضطلع به منظمة التعاون الإسلامي في إطار العمل المتعدد نحو بناء جسور التنسيق والتشاور المشترك بين المندوبين حيال القضايا والمواضيع المطروحة ذات العلاقة بالشأن العمل المتعدد في إطار المنظمة.
وجرى خلال اللقاء التأكيد على دور منظمة التعاون الإسلامي وموقعها الريادي لاسيما في ظل التحديات المعاصرة.
حضر اللقاء من جانب المندوبية السعودية الوزير المفوض في مندوبية المملكة هاني كاشف، ومحمد السليماني السكرتير الأول ، فيما حضر من جانب البعثة التركية لدى منظمة التعاون الإسلامي السيد مصطفى بيريش، والسيد يونس يلديرم.